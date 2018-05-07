Новенький дитячий електромобіль коштує від 3500 гривень. За 6000 ваш малюк стане королем двору з дитячою версією електричного Bentley Bentayga. А ось це чудо техніки 60-х років на педальній тязі продали за 70 000 гривень.

Наприкінці минулого тижня ми писали про те, що на інтернет-аукціоні йдуть торги за ретро-іграшку виробництва заводу Запоріжсталь 1960-х років. На той момент найвищою ставкою була сума у 55 тисяч. Та фінальна вартість виявилась ще шаленішою!

Запорізька “Стріла” й справді гідний уваги артефакт. З-поміж подібних іграшок того часу цей дитячий велокарт вирізнявся цікавим дизайном, що поєднував у собі елементи тогочасних автомобілів та космічних ракет. Ця модель, до речі, відома також під назвою “Ракета”, оскільки конструктори злегка підняли носову частину веломобіля, надавши йому вигляду злітаючої ракети чи літака.

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Незважаючи на те, що “Стріла”, на перший погляд, виглядає не дуже добре, за час свого життя вона втратила кермо, та з точки зору колекційної привабливості цей артефакт має надзвичайно гарний стан. Тож не дивно, що на аукціоні за цей лот йшла жвава боротьба, яка закінчилась на відмітці у 69 999 гривень. Після реставрації цей педальний автомобільчик виглядатиме як цукерочка, а його вартість зросте до дійсно космічних цифр.



Фото: “Ракета” після реставрації / MaxN17, Drive2.ru

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