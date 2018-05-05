Малогабаритний трактор для фермерських господарство буде вироблятись в Шепетівці за американською ліцензією.

Трактор OGGUN має найпростішу конструкцію, що дозволить забезпечити прийнятну ціну та швидкий ремонт за необхідності навіть у полі.

Український виробник сільськогосподарської техніки ТОВ A3TEХ- Україна, що знаходиться у Шепетівці, Хмельницької області, уклав угоду з американською компанією CleBer LLC на виробництво малогабаритного трактора OGGUN.

"Угода про ліцензійне виробництво дозволяє компанії A3TEХ-Україна виготовляти трактори Oggun із залученням якомога більшого об’єму місцевих комплектуючих, з подальшою метою забезпечення 100% виготовлення техніки на місці", - говориться на сторінці вітчизняного виробника у Фейсбук.

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Конструкція трактора розроблена в стилі Технології Дизайну Відкритих Систем - щоб дати відкритий доступ до основних його систем. Виробник готовий забезпечити велику кількість запчатсин в наявності на складі в Україні, аби у випадку поломки техніка не простоювала. Фермер матиме змогу швидко отримати деталі та комплектуючі й ліквідувати несправність прямо на полі, не залучаючи при цьому складних інструментів та спеціалістів для обслуговування.

"Україна стає першою країною, що вироблятиме трактори Oggun за концепцією Компанії CleBer Виробництва Відкритих Систем. Ряд африканських та південноамериканських країн тестують трактори Oggun. Чим більше регіонів будуть впроваджувати обладнання за технологією Відкритих Систем, тим більше додаткового обладнання, а не лише тракторів можна буде отримати за доступнішими цінами", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що Top Gear встановив максимальну швидкість трактора.