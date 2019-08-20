Трактор своїми руками? Чому б і ні? Тому українці беруть і роблять тракторці власними руками, використовуючи те, що під рукою. А під руку найчастіше трапляються автомобілі…

Що можна зробити з автомобіля, коли тобі потрібен … трактор? Питання трохи несподіване, однак воно не зупиняє наших співвітчизників, які мають потребу у малій сільгосптехніці, але не хочуть віддавати гроші за одноразові кустарні поробки китайського виробництва. Технічно грамотній людині буває достатньо лишень подивитесь на те, що східні виробники називають міни-трактором, аби надовго відбити бажання обробляти землю взагалі.

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1. Дніпро-Запорожець

Всі ми знаємо про трактори Porsche та Lamborghini, а ось вам трактор «Запорожець» (не плутати з тим, що вироблявся в цехах ЗАЗа близько 100 тому). Правда, конструктор – житель міста Глухова – назвав його коротим індексом КВ-08, проте крім елементів капота, від 968-го «зазіка» у трактора також коробка передач. З коробкою у саморобних тракторців взагалі цікава картина. КП взагалі-то – це практично головна річ будь-якого трактора, оскільки саме вона дозволяє при невеликому об`ємі двигуна давати на колеса паровозний крутний момент.

Дві коробки передач і капот з деталей кузова “Запорожця” – характерні відзнаки міні-трактора ручної роботи з м. Глухова.

Двигун від мотоцикла “Дніпро” охолоджується повітрям примусово.

Але оскількі спеціальних коробок у саморобників немає, вони… використовують по дві МКП одразу, нарощуючи крутний момент їх послідовним включенням. У трактора з Глухова – двигун від київського мотоцикла МТ-10 «Дніпро» (36 к.с.), його ж коробка передач, плюс за нею – коробка передач від «Запорожця», яка також використовується як задній міст трактора. Виходить, що у тракторці 16 передач вперед.

Друга коробка передач – від ЗАЗа – одночасно послуговує за задній міст.

Також є блокування міжколісного дифференціала та вал відбору потужності для підключення навісного технологічного обладнання. Охолодження циліндрів двигуна примусове, парою електровентиляторів. Мінімальна швидкість – 2 км/год, витрата пального – 1,2 л/год. За дизайн – п’ять балів!​​​​​​

2. Мото-ЗАЗ-2

За аналогічною схемою побудовано трактор з. м. Хмельницького: той самий набір агрегатів.

У Хмельницькому побудовано тракторець за тією ж схемою, але без прмусового охоложення.

Силова гідравіліка та електрообладнання майже обов`язково присутні сьогодні на саморобних тракторах. В принципі, ліхтарі і фари дають підстави для офіційної реєстрації трактора.

Щоправда, на 36-сильний «дніпровський» двигун встановлено японські карбюратори від скутера Honda Dio, а вентиляторів для примусового охолодження немає. Валів відбору потужності аж два, з різним крутним моментом. Зовнішність була б бездоганною, якби конструктор витратив більше часу на крила над колесами.

3. Не гірше заводського

Важко відрізнити від фабричного тракторець, зроблений умільцем з Одеської області.

У цього трактора двигун від малютки “Ока” – 2 циліндри і 30 сил більш ніж достатньо.

Від «Запорожця» тут колеса та повітряний фільтр, двигун – 30-сильний від ВАЗівської «Оки», задній міст – від легендарного позашляховика ГАЗ-69.

В тому, як логічно і щільно зкомпоновано силовий агрегат під капотом, видно руку досвідченого інженера-конструктора.

Трансмісія дозволяє впевнений рух на мінімальній робочій швидкості 2,5 км/год., максимальна транспортна швидкість – 45 км/год., в обох випадках двигун тримає оберти в найоптимальнішному діапазоні на рівні 3000 об/хв. Зроблено вал відбору потужності з 4-ма передачами.

4. Трактор-Багі

Трохи схожий на утилітарній багі з фільмів про часи апокаліпсису трактор із Золотоноші.

Повнопривідний трактор – не така вже й рідкість, але ж для індивідіуального конструктора це неабияке завдання. Українським тракторобудівникам-аматорам воно по силах.

Апарат справді унікальний: привід на всі чотири колеса, 1,8-літровий дизель від Ford Mondeo, від нього ж і МКП, гідравлічна система для роботи з сільгоспобладнанням спереду і сзаду (зусилля – до 700 кг). Діапазон швидкостей – від 1 до 60 км/год.

Відносно нечасто під капотом саморобних тракторів можна побачити дизельний двигун.

Нам здається, що з такими динамічними характеристиками конструктор надаремно влаштував над кріслом тракториста каркас безпеки на кшталт ралійних.

5. Повнопривідний універсал

Гідна найбільшої уваги сільгоспмашина з міста Ізюма Харьковської області. Міні-трактор с приводом 4х4, його виконано за зчленованою схемою, як славнозвісні ХТЗ Т150К та «Кіровець».

Будь-який транспорт с рамою, що “ламається” – це вищий пілотаж конструювання. Цей трактор – саме такий, та ще й з повним приводом.

Його рама складається з двох половин через міцний шаровий шарнір. За допомогою гідравлічної системи частини рами «складаються» в горизонтальній площині, завдяки чому трактор здійснює повороти. Унікальну техніку приводить в дію 50-сильний двигун від «Москвича-408», коробка передач – від вантажівки ГАЗ-51.

Під капотом трактора – тихохідний 1,3-літровий двигун від “Москвіча-408”. Його 50 к.с. із запасом вистачає для транспортних і сількогосподарських потреб цього унікального трактора.

Трактор легко тягне 3-корпусний плуг, транспортна швидкість – 60 км/год. Гідравліка дозволяє використовувати не лише сільгоспзнаряддя, але й інше, корисне у господарстві обладнання – наприклад, ковш-відвал.

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Чесно кажучи, даний огляд саморобної сільгосптехніки трохи здивував самих експертів Авто24: такого рівня конструкцій і втілення у металі ми не очікували. І це навіть не роблячи знижки на гаражні умови, в яких створювалася ця техніка. А якби цим людям надати сучасні лабораторні та виробничі умови! Резерви українських самодіяльних майстрів воістину неймовірні і повірте, це справді привід для гордощів – на рівні з досягненнями наших професійних конструкторів в авіаційній або космічній галузі!

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