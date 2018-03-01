Представники Книги Рекордів Гіннессу зафіксували новий рекорд швидкості для тракторів, котрий встановили на очах глядачів шоу Top Gear.

Автомобільне шоу Top Gear відоме своїми екстравагантними витівками. Цього разу творці програми обладнали трактор 500-сильним 5.7-літровим двигуном V8 від Chevrolet. Результатом став новий світовий рекорд швидкості.

Творіння Центру Аграрних Технологій Top Gear (Top Gear Agricultural Technology Center) називається "Track-tor". Заради експерименту сільськогосподарську машину обладнали 500-сильним V8 від Chevrolet. Заради забави трактор також обладнали купою цікавих “дизайнерських” елементів: 20-дюймовими передніми колісними дисками, світлодіодними ліхтарями від Ariel Atom, регульованою пневматичною підвіскою, кріпленням для велосипедів та іншими атрибутами спорткарів. І пофарбували усе це у фірмовий колір Lamborghini.



Фото: Трак-тор, що встановив рекорд швидкості та його складові / Topgear.com

За кермо безумного “боліду” посадили найвідомішого пілота шоу – Стіга. У руках цього гонщика “Трак-тор” розігнався до 140,2 км/год. Саме таку цифру зафіксовано тепер у Книзі рекордів Гіннессу. Побачити заїзд на гоночному тракторі можна буде у наступному епізоді шоу Top Gear.

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