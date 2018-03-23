Ютуб-блогер показав найцікавіші випадки за участю спортивних автомобілів німецької марки та їх водіїв у одному відео. Після його перегляду ваше ставлення до них може змінитись назавжди.

Відео, розміщене на YouTube має промовисту назву, котру ми не будемо цитувати. Але очевидно, що автор цієї добірки помітив дещо спільне у цих записах, знятих на автомобільні відеореєстратори та вуличні камери.

Як відомо, автомобілі марки Porsche – не з дешевих і дозволити собі таку машину може далеко не кожен. Тож їх власники, часом, відчувають себе понад правилами та законами і поводяться на дорозі відповідно. Просте нехтування правилами дорожнього руху – це, певно, найменша біда, яку чинять такі водії.

Одні демонструють зверхність та непомірну пиху. Інші повчають інших водіїв правилам дорожнього руху у дуже специфічній манері. Трапляються й такі, що просто кидаються на інших водіїв з кулаками і навіть вогнепальною зброєю. Прикро, що у більшості випадків їм це сходить з рук.

Звичайно, не усі власники Porsche поводяться подібним чином, є й порядні чемні водії. Однак вони вкрай рідко стають об’єктом уваги глядачів YouTube.

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