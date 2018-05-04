Сучасний веломобіль в Україні коштує у середньому 2 тисячі гривень. А от модель радянських часів від "Запоріжсталь", що виставлено на аукціоні, оцінили вже більш ніж у 50 тисяч. І торги ще тривають!

Ця дитяча іграшка і в радянські часи коштувала немало. Та “Стріла”, що дожила до наших днів, дасть фору модним іграшкам сучасних дітлахів – гіробордам, моноколесам та електроскутерам.

Як сказав один з учасників обговорення цього лота, “Стріла” свого часу була символом щасливого дитинства для дітей 60-х років минулого століття. Артефакт являє собою педальну машину Стріла (Ракета), у задовільному стані, без керма. Це не жарт, оскільки для подібних раритетів такий стан є більш ніж добрим. Іграшка вироблялась у 60-х роках на підприємстві Запоріжсталь.

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Що робить “Стрілу” такою цінною? Є кілька факторів. Більшість таких іграшок просто не дожили до наших днів, а ті, що залишились, переважно, мають вкрай поганий стан. Подібні веломашини у той період випускало кілька радянських підприємств, більшість з них виготовлялись з алюмінію, а цей екземпляр був створений на заводі “Запорожсталь” із чорного металу. Аналогічна модель до цього була продана за 32 тисячі гривень, а за чутками десь поза межами України таку продали за майже 90 тисяч у еквіваленті.

Продавець виставив “Стрілу” на торги з початковою ціною у 1 гривню з мінімальною ставкою у 100 гривень. Однак лот викликав неабияку цікавість завсідників інтернет-аукціону – наразі за ним слідкує майже 900 осіб, зроблено 44 ставки. До завершення торгів залишилось трохи більше доби (до 19 годиин 5 травня), тож вартість у 55 100 гривень може бути не остаточною і ще зросте.



Трохи більше про педальні машинки та їхню вартість сьогодні розкаже це відео.



А ось як виглядатиме автомобільчик після правильної реставрації:



Фото: “Ракета” після реставрації / MaxN17, Drive2.ru

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