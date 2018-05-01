Ця марка відома, у першу чергу, своїми круїзерами. Так, Харлей випускає кафе-байки і навіть шалений трицикл... але моторолер?

Harley-Davidson Topper – єдина модель моторолера, що будь-коли була створена на заводі Harley-Davidson. І зараз його можна купити.

Цю модель було створено у ті часи, коли компанія з Мілуокі випускала мотоцикли з невеликими двигунами. Моторолер обладнано ультракомпактним двотактним одноциліндровим двигуном з повітряним охолодженням об’ємом 165 куб. см. Потужність двигуна складає 9 кінських сил, а максимальна швидкість сягає 75 км/год. Принаймні такі характеристики мопед мав на день випуску у 1963 році.

На відміну від італійської Vespa, з якою перекликається дизайн Harley-Davidson Topper, двигун в американського мопеда був розміщений під підлогою. Мопед має безступінчату трансмісію, а заводиться ручним стартером, як газонокосарка.

Моторолер Harley-Davidson Topper зараз виставлено на аукціон Mecum у Лас Вегасі.

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