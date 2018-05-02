Його довжина – усього 1,26 метри.

Книга рекордів Гіннесса має вже кілька рекордів з титулом “Найменший автомобіль у світі”, та цей міні-кар “обставив” їх усіх.

Остін Коулсон з міста Фенікс у США побудував найменший у світі автомобіль, придатний для руху дорогами загального користування. У Книзі рекордів Гіннесса зафіксовані такі габарити автомобіля: висота 63,5 см, ширина 65 см і довжина 126 см.

Автомобільчик обладнано одноциліндровим бензиновим двигуном та безступінчатим варіатором від квадроцикла, завдяки яким він здатен розвивати швидкість у 53 км/ч. За словами Остіна, через відсутність підвіски швидкість на автомобілі відчувається, як в 3 рази більша.

Навряд чи знайдеться багато відчайдух, готових виїхати на цьому мікрокарі на дорогу загального користування, однак якщо усе ж знайдеться сміливець – зробити це можна цілком законно. Найменший автомобіль у світі має усі атрибути повноцінного авто, такі як паски безпеки, фари, сигнали повороту, дзеркала заднього виду тощо.

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