Патентна документація демонструє концепцію автомобіля 2-в-1, що може перетворюватись з автомобіля на мотоцикл.

Компанія Ford отримала патент на автомобіль з вбудованим електричним мотоциклом. Цікава ідея, та що з цього буде?

У документації до патенту Ford називає це “мультимодальним пасажирським транспортом”. Заявка була подана автовиробником до патентного відомства США ще в жовтні 2017 року, а нещодавно патент був підтверджений.

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Концепція футуристичного транспортного засобу полягає у тому, щоб об'єднати пасажирський автомобіль з традиційним ДВЗ та інтегрованим у його кузов електричним мотоциклом. При цьому обидва транспортні засоби мають спільну панель управління. Ідея авторів концепції полягає у тому, що така інтеграція допоможе оминати затори, полегшить паркування у мегаполісах та дозволить пересуватись тими містами, у яких заборонено рух автомобілів з ДВЗ.

Зображення до патентної заявки показують, що мотоцикл розміщується в цетрі автомобіля і за необхідності відокремлюється від автомобіля, перетворюючись на автономний транспорт. Звісно, патент не зобов’язує виробника втілювати його у життя, тож можливо, такий “автоцикл” ніколи не буде побудований, принаймні Ford, але сам факт появи такої ідеї говорить про те, що виробники зайняті не лише електрокарами, безпілотниками та повітряними таксі.

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