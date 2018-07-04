У назві криється відсилка до першого серійного спорткару марки, що святкує 70 річницю.

На честь свого 70-річчя компанія Porsche випустила спеціальне колекційне біле вино Cuvée 356, котре отримало назву від першої моделі бренду – спорткара 356 Roadster.

Вино було виготовлене австрійським виноробом Арміном Тементом і містить кілька сортів: 65% піно блан, 18% шардоне, 12% совіньон блан і 5% піно грі.

Продегустувати вино від Porsche можна в штутгартському музеї фірми, а також в ресторані Christophorus, що також належить компанії Порше. Крім того, вино можна придбати на замовлення, однак лише на території Німеччини і за умови оптового замовлення – мінімум 18 пляшок. При цьому вартість Porsche Cuvée 356 зовсім невисока – усього 19,5 євро за пляшку.

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