Привіт з 90-х!

У той час, як на WRC Кен Блок виступатиме на новому M-Sport Ford Fiesta, для участі у різних американських чемпіонатах гонщик використовуватиме Ford Escort RS Cosworth.

Ford Escort RS Cosworth був одним з найулюбленіших автомобілів 1990-х років. Автомобіль здобув 10 загальних перемог Чемпіонату світу з ралі між 1993 та 1997 роками, забезпечивши собі славу та місце у історії WRC. Наприкінці десятиліття його змінив Focus. Та один любитель швидких Фордів вирішив дати старому бійцю ще один шанс.

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Ми вже знайомі з подібними модифікаціями команди Кена Блока – Hoonigan. Його Hoonicorn на базі Mustang 60-х років став не менш легендарним за першу Subaru Блока, а не так давно хлопці побудували Escort 1978 для Gymkhana. Для ралі ж шалені хлопці “прокачали” Escort RS Cosworth.

Фото: Ford Escort RS Cosworth Hoonigan / Hoonigan

Автомобіль має дволітровий двигун з турбонаддувом, котрий розігнали з 220 до 350 кінських сил Семиступенева коробка передач скеровує усю енергію мотора на обидві осі хетчбека.

Болід вже пройшов випробування в пустелі Арізона, а команда зробила коригування підвіски автомобіля і керування двигуном. Блок разом з Алексом Гелсоміно виступатиме на Escort RS в чемпіонаті Американської ралі серії у класі Open 4WD. Змагатись у світовій ралійній серії WRC Кен Блок буде не M-Sport Ford Fiesta, а для ралікросу готовий бойовий Focus RS RX.

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