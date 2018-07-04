Це буде розповідь про день, що назавжди увійшов в історію автоспорту: коли автомобілі Ford зкинули з п'єдесталу Ferrari.

Вже півстоліття минуло відтоді, як три боліди Ford прийшли на фініш першими у добових перегонах в Ле-Мані, але подія ця усе ще хвилює тих, кому не байдужий автоспорт. Голлівудьскі фільммейкери вирішили нагадати нам про славетні часи і легендарних гонщиків новою картиною з зірками першого рангу у головних ролях. Метт Деймон зіграє роль Керолла Шелбі, а Бейл перевтілиться у Кена Майлза – пілота команди Shelby American.

Назву й сюжет фільму поки тримають у секреті, однак відомо, що на великих екранах стрічка з’явиться наступного літа. Картина розповість про тріумфальну перемогу Ford GT40 у Ле-Мані 1966 року. Роками у 24-годинному марафоні домінували боліди Ferrari. Молодий та амбітний Керолл Шелбі, що тоді працював на Форд, пообіцяв довести, що американські спорткари нічим не гірші. І коли на фініш першими прийшли одразу три автомобілі Ford GT40 – він це довів.



Фото: Метт Деймон та Крістіан Бейл / ТАСС

Цікаво, що бачачи близьку перемогу своїх пілотів, керівники команди наказали двом першим фінішувати одночасно. Кен Майлз та Брюс Макларен зробили, як було наказано, хоча саме Майлз мав би стати чемпіоном того дня. Однак розпорядники епрегонів присудили перемогу Макларену, оскільки його болід стояв на стартовій сітці далі, а отже, згідно регламенту, проїхав більшу відстань. Майлз був обурений усіма цими викрутасами, та й Макларен був не надто радий такій перемозі. Однак саме його ім’я вписано в історію, як переможця Ле-Ман 1966 року. Можливо, новий фільм віддасть належне перемозі Майлза та відновить справедливість.

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