Депозит для попереднього замовлення становитиме $1000.

17 вересня Audi зірве камуфляж зі свого першого масового електрокара – довгоочікуваного E-Tron. Одразу після презентації у Сан Франциско кросовер можна буде зарезервувати, внісши депозит у $1000.

Кросовер мав бути презентований ще 30 серпня, однак через арешт голови концерну дебют моделі було перенесено на вересень. Під час дебюту новинки Audi оголосить повну специфікацію моделі та ціни. США стане першим ринком для E-Tron. Хоча можливість резервації автомобіля через сайт буде відкрита одразу після презентації, перші автомобілі замовники отримають не раніше початку наступного року.

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Audi показала передсерійний концепт електричного кросовера E-Tron на Женевському автосалоні весною цього року і з того часу вже не раз видавала дозовану інформацію про новинку. Так, відомо, що автомобіль матиме віртуальні дзеркала заднього виду, низький коефіцієнт опору повітрю – 0,28, та ходову батарею на 95 кВт*год.

Також на даний момент відомо, що електрокар матиме функцію швидкої зарядки – поповнити запас енергії до 80% можна буде за 30 хвилин, використовуючи 150 кіловаттний зарядний пристрій, тоді як від мережі “повна зарядка триватиме усю ніч”.

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