Однак, не виключено, що саме таким і буде наступний "Крузер"!

Toyota ретельно приховує роботу над новим поколінням Land Cruiser 200, а тому кожна крупиця інфоррмації про майбутню новинку – на вагу золота. Модель актуального покоління продається вже більше 10 років, тож наступна генерація, без перебільшення, довгоочікувана.

Land Cruiser 200, який ми бачимо на вулицях сьогодні – це автомобіль дев’ятого покоління (J200), що вийшов у 2007 році і з того часу пережив два фейсліфтинга. Завдяки зображенню, що просочилось у мережу з Instagram @hamad1two3, маємо змогу побачити, яким може бути десяте покоління популярного позашляховика. І хоча саме з цього джерела у 2015 році стало відомо, як виглядатиме оновлений “Крузер”, достовірність рендеру, котрий ми бачимо перед собою зараз – не підтверджена.

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Тим не менш, рендер (візуальний концепт) дійсно схожий на правду – впізнавані форми Cruiser поєднуються з сучасною оптикою, усе виглядає досить консервативно, хоч і у дусі часу.

Фото: Можливі характеристики нового покоління Toyota Land Cruiser / [email protected]

Ще одне зображення з того ж японського видання показує габарити майбутнього кросовера та його силовий агрегат. Чи будуть вони дійсно такими, чи це лише спекуляції – невідомо. Однак наведені цифри такі: 4950 мм у довжину, 1980 мм в ширину, 1920 мм у висоту і відстань між осями – 2850 мм. Силовий агрегат – бензиновий V6 об’ємом 3,4 літри, що працює у парі з 10-ступінчатою автоматичною коробкою передач, генеруючи 416 к.с. потужності.

Коли з’явиться новий Land Cruiser 200 – наразі точно невідомо, однак японське видання згадує про 2020 рік, що видається цілком закономірним для моделі, що останній раз оновлювалась три роки тому.

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