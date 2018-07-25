Представлена у Шанхаї модель буде пропонуватися виключно на китайському ринку. Інші моделі та їх презентації на окремих ринках відбудуться протягом року.

Porsche з 2014 року розпродала більше 350 000 Macan по усьому світу. З них понад 100 000 придбали покупці з Китаю. Саме тому перша презентація оновленої моделі відбулась саме у Шанхаї.

Презентована модель оновленого Macan буде доступною лише на Китайському ринку, а для решти світу компактний кросовер матиме дещо інакше оформлення, список двигунів та опції.

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Компактний позашляховик оновився у плані дизайну, комфорту, мережевих можливостей і динаміки. Відмінною особливістю нового Macan є тривимірна світлодіодна смуга між задніми ліхтарями, виконана у характерній стилістиці нових Porsche. Світлодіодна техніка також серійно використовується і для передніх фар.

Фото: 2019 Porsche Macan / Porsche

Найбільш помітними змінами у салоні, є 11-дюймовий сенсорний дисплей нової комунікаційної системи Porsche Communication Management (PCM), нове розташування та дизайн дефлекторів, а також запозичене у 911-го спортивне кермо GT. У стандартній комплектації система PCM забезпечує доступ до нових цифрових функцій, таких як інтелектуальне голосове управління та серійна онлайн-навігація. Розширено асортимент комфортного оснащення, до якого відтепер входять асистент руху у заторах, іонізатор повітря й обігрів лобового скла.

Оновлений Macan отримав і оптимізоване шасі. Як і раніше, кросовер має різнорозмірні шини на передній і задній осях, що досить незвично для сегменту SUV, але дозволяє оптимально реалізувати переваги інтелектуальної системи повного приводу Porsche Traction Management (PTM). Для моделі також запропоновані нові опції стайлінгу, серед яких комплекти 20- і 21-дюймових дисків.

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