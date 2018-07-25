Компактний кросовер Audi Q3 отримав нову платформу, сучасний стиль та масу електронних помічників.

Друге покоління Audi Q3, яке показали у Ігнольштадті 25 липня, побудовано на новій модульній платформі MQB. Це означає, що спереду в Ауді Ку3 – підвіска мак-Ферсон, позаду – на чотирьох важелях. Машина стала на 97 мм довшою за попередню версію (4485 мм), на 25 мм ширшою та на 5 мм нижчою. Колісна база виросла на 77 м та становить 2680 мм.

Зовні від попередниці новий Audi Q3 відрізняється суттєво. Фари нагадують модель e-tron, загальний стиль – “старші” кросовери марки.

В салоні – два величезних дисплеї, інтелектуальне система управління мультимедією з можливістю керування голосом.

Під’єднана до інтернету, навігаційна система обиратиме маршрути в залежності від заторів та інформації від інших сучасних Audi.

Комфорту в салоні додають підсвічування інтер'єру на 30 кольорів, панорамний дах, підігрів керма, електропривід п'ятої двері.

Читайте також: Audi представила оновлені TT та TTS

Серед систем допомоги водієві – можливість автоматичного гальмування, чотири камери кругового огляду на додаток до фронтальної, два задніх радара для стеження за поперечним трафіком, контроль рядності і паркувальний асистент.

Автомобіль отримав три бензинових та один дизельний двигуни на вибір. Усі вони чотирициліндрові потужністю від 150 до 230 к.с. Коробки передач - шестиступінчаста "механіка" або семишвидкісний «робот» S tronic. Однак це на старті.

Подейкують, що пізніше новинка отримає також мотори потужністю близько 310 і близько 400 сил, а також гібрид.

В Європі нове покоління з’явиться в листопаді цього року.

Нагадаємо, що новий універсал Audi виявився швидшим за суперкар R8