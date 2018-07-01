Принаймні на Нюрбургрінгу Audi RS4 Avant показав кращий час, ніж у Corvette C6, Porsche 996 Carrera S, Lamborghini Diablo GT та перше покоління Audi R8 4.2 FSI.

Універсал Audi RS4 Avant – один з небагатьох нових універсалів, доступних на ринку на сьогоднішній день, що можуть похвалитись ураганною динамікою.

Без жодних модифікацій, стоковий твін-турбо 2.9 потужністю у 444 к.с. та 600 Нм здатен прискорювати універсал до сотні за 4,1 секунди. Топова швидкість – 280 км/год з опційним пакетом RS Dynamic Package. Однак потужність вирішує далеко не все, коли йдеться не про дрег-рейсінг.

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На Нордшляйфе вистачає різноманітних поворотів, тож час проходження цієї траси є досить показовим для будь-якого авто. Новий Audi RS4 Avant (B9) спромігся подолати трасу за 7 хвилин та 58,52 секунди. Цей час виявився кращим, за спорткари Chevrolet Corvette C6, Porsche 996 Carrera S, Lamborghini Diablo GT та Audi R8 4.2 FSI першого покоління.

На цьому відео від SportAuto ви можете стати ко-пілотом у рекордному заїзді.

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