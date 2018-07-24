На офіційному відео видно нові фари, решітку радіатора та бампер.

Компанія Audi оголосила про прем’єру оновленого кросовера Audi Q3. Цього разу вона пройде не на мотор шоу чи презентації, а її покажуть на корпоративному ТВ-каналі 25 липня.

Перед офіційною прем’єрою німці з Інгольштату представили відео-тизер, де можно побачити головні зміни. Це нові фари, бампер та решітка радіатора. Швидше за все, оновлена Audi Q3 матиме кілька технічних оновлень – більш потужний двигун та нові елетронні системи безпеки. Що ж, чекати залишилось недовго – прем’єра запланована на 25 липня.

Нагадаємо, що Audi показала, як працюють елетродзеркала в e-tron.