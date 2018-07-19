Спецверсія буде випущена тиражем у 999 екземплярів

Німецький автогігант представив оновлену модель компактного спортивного купе та родстера Audi TT. На додачу клієнтам запропонували ще й гарячу версію TTS, а також особливу ювілейну TT 20 Years edition.

У автомобіля змінились бампери з виділеними повітроходами, з’явились нові колісні диски й кольори кузову і злегка збільшилась продуктивність силових агрегатів. У Європі модель доступна з парою 2-літрових турбомоторів на вибір. Версія 40 TFSI має потужність у 197 к.с., тоді як віддача 45 TFSI становить 245 к.с.

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Фото: 2019 Audi TT та Audi TTS / Audi AG

Потужність моделі TTS зросла до 306 к.с. Індекс S у даному випадку також говорить про комплектацію спорткара семиступеневою автоматичною трансмісією Audi S-tronic з подвійним зчепленням, котра недоступна для звичайних ТТ. Гаряча версія купе з індексом S здатна розвивати швидкість у 100 км/год за 4,5 секунди.

Нарешті, версія TT 20 Years edition – лімітована серія моделі, присвячена 20-річчю існування Audi TT. Така машина доступна у одному з двох кольорів кузову: Arrow Gray та Nano Gray (сірий). Також ювілейну модель відрізняють особливі 19-дюймові диски, чорні гальма, особлива шкіряна обивка салону та відповідні шильдики. Компанія випустить лише 999 TT 20 Years edition, причому як купе, так і родстерів.

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