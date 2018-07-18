Хоча фото і відео – офіційні, від компанії Порше, однак на машинах ще є трохи камуфляжу. Зате можна побачити компактний кросовер у дії.

З моменту появи у 2014 році Porsche Macan завоював серця сотень тисяч автомобілістів по усьому світу. Фірма готує оновлення моделі і підігріває цікавість публіки відео з тестів кросовера у Південній Африці.

Більеш 350 000 проданих Macan за чотири роки. Цей компактний кросовер має потроху від Cayenne, 911 та Panamera. І наступний Macan 2020 модельного року обіцяє стати ще більш популярним, адже має усе необхідне для цього: популярний тип кузову зі стильним дизайном, відмінні динамічні характеристики, комфортний салон та непогану прохідність на легкому бездоріжжі.

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Очікується, що оновлений Макан отримає більш продуктивні силові агрегати, у тому числі й гібридну силову установку. Офіційний дебют моделі Macan 2020 відбудеться пізніше цього року.

Фото: 2020 Porsche Macan / Porsche

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