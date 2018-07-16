Нова версія флагманського кросовера Skoda вийде на ринок вже в цьому році. Що правда, поки що доступна вона буде лише для китайського ринку.

Про те, що чеська марка готується запустити в продаж купеподібну модифікацію Kodiaq, стало відомо ще в 2017-му. Як тоді повідомлялося, нова версія отримала до назви приставку GT. Офіційних зображень крос-купе виробник поки не поширював. Однак ми вже знаємо, як буде виглядати Kodiaq GT - зображення моделі з'явилися в базі міністерства промисловості Китаю. Нагадаємо, Піднебесна стане головним ринком для “купе”.

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Спереду нова модифікація відрізняється від стандартного Kodiaq лише бампером. Основні зміни, зрозуміло, припали на корму: крім заниженою даху, версія GT ще обзавелася новими ліхтарями і знову ж іншим бампером, а на двері багажника замість логотипу марки красується напис Skoda.

Довжина Skoda Kodiaq GT дорівнює 4 634 мм, що на 63 мм менше, ніж у «просто» Kodiaq (до речі, стандартний Kodiaq для Китаю подовжувати не стали - у нього ті ж габарити, що і у європейського SUV); висота новинки урізана на 27 мм до 1 649 мм. Ширина і колісна база не змінилися - 1 883 і 2 791 мм відповідно. Крос-купе запропонують тільки салоном на п’ятьох, тоді як у звичайного “паркетника” є семимісна версія.

На китайському ринку Kodiaq GT можна буде купити з бензиновою "турбочетвіркою” 2.0 TSI потужністю 186 або 220 к.с., яка поєднується з семиступінчастим "роботом" DSG. Такі мотори є в арсеналі і стандартного Kodiaq, призначеного для Піднебесної. У Китаї звичайний кросовер ще доступний з двигуном 1.8 TSI з віддачею в 180 л.с., але крос-купе цей движок, ймовірно, не дістанеться. Поки невідомо, чи буде у Kodiaq GT повний привід. Для “просто” Kodiaq в Китаї передбачена версія 4x4.

У Піднебесній продажу купеобразного “паркетника” стартують до кінця поточного року. Швидше за все, найближчим часом чеська марка поширить офіційні зображення новинки. Для місцевого ринку виробництво моделі налагодять на заводі СП концернів Volkswagen і SAIC.

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Поява Skoda Kodiaq GT в інших країнах поки не підтверджена. Тим часом раніше глава марки заявив в одному зі своїх інтерв'ю, що такий кросовер може дістатися до Європи, не уточнивши при цьому терміни.