Цього разу в якості прилавка використовується Range Rover Evoque, вартість якого з автосалоні починається з 1,3 мільйони гривень.

Мода торгувати з дорогих автомобілів вирощенеми власноруч продуктами продовжується. Цього разу в Києві сфотографували бабусю, яка в житловому комплексі "Комфорттаун" торгує сливами прямо з преміального кросовера Range Rover Evoque. Новим він коштує від 1,3 млн. гривень, щоправда на знімку авто вживане.

Фото такого підробітку на дорогі запчастини та паливо з’явилось на сторінці "Київ Автомобільний" мережі Фейсбук.

Користувачі мережі жваво коментують фото. Одні сумніваються, що бабуся торгує лише сливами. Інші наводять приклади, що з аналогічних машин в Києві вже давно торгують квітами та італійськими продуктами.

Нагадаємо, що минулого року кияни помітили дідуся, який торгував медом з Tesla Model S.

