У Гудвуді конкурентів у електричного боліда VW вистачало, та Ромен Дюма показав справжній клас пілотування.

Ще не встигла охолонути гума на колесах електричного Volkswagen I.D. R після рекордного під’ому на Пайкс Пік, як він вже здобув ще один, цього разу на Фестивалі швидкості у Гудвуді.

На корткій трасі довжиною 1,1 милі чи 1,77 км Volkswagen I.D. R показав час 43,05 секунди, побивши попередній рекорд, що належав Lola-Drayson B12 69/EV, біляш як на чотири секунди.

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Тільки два тижні тому, Volkswagen I.D. R і Ромен Дюма піднімались 20-кілометровою дорогою в небо і показали абсолютно неймовірний час у 7 хвилин 57.148 секунд, що перевершив попереднє досягнення Pikes Peak International Hill Climb на 15 секунд.

Однак у Гудвуді VW став не єдиним електрокаром, що показав рекордний час. Електричний гіперкар NIO EP9 став найшвидшим дорожним автомобілем, показавши час 44,45 секунди. Абсолютний же рекорд треку був встановлений ще у 1999 році, коли Нік Хайнфілд проїхав спрінт за 41,6 секунди на боліді Формули 1 McLaren MP4/13.

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