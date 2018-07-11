Ford Model A проти Ford Model T на чверті милі. Так, це комічно.

Ви можете сміятись, але ще якихось сто років тому це було б видовищне дійство для публіки – перегони двох моделей Ford на чверті милі.

Зазвичай під час таких аматорських перегонів стартову відмашку дає довгонога красуня у короткій спідниці, на старті гонщики газують з пробуксовкою, здіймаючи в повітря кубометри вихлопних газів, а від старту до фінішу минає менше десяти секунд. Тут геть усе інакше. З точністю до навпаки. Машини хіба що не виштовхують на старт, відмашку дає сивий чоловік у непримітному вбранні, а від початку гонки до її фінішу проходить стільки часу, що кілька людей встигають неквапливо перейти дорогу перед драг-рейсерами.

Нагадаємо, обидві моделі Ford випускались у 1920 роках. Model A змінила на конвеєрі Model T у 1927 році. Потужність чотирициліндрового двигуна Моделі А, що працював у парі з триступінчатою трансмісією, становила 40 кінських сил і забезпечувала машині максимальну швидкість у 105 км/год. Model T видавала у кращому разі 20 “конячок” і могла розганятись лише до 70 км/год.

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