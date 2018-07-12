Дивитись зі звуком!

Roborace продовжує демонструвати вражаючі можливості автономних болідів під назвою Robocar. Такі електричні безпілотники змагаються у перегонах чемпіонату Formula E. Давайте подивимось онборд-відео заїзду робокара у HD-якості.

Шкода, що довжина “треку” у Гудвуді становить усього 1,5 милі чи 2,4 км. Цього замало, аби показати усе, на що здатні машини, котрі щороку проїжджають цією короткою дорогою. Але добре, що в нас є перемотка відео. Цікаво, що 25 років тому зустріч у Гудвуді об’єднала любителів класичних автомобілів і перші роки саме вони були гостями фестивалю. Однак тепер поряд з автомобілями 1920-х років можна побачити й найсучасніші гіперкари і навіть ось такі футуристичні апарати.



А ось як це виглядає для стороннього спостерігача.

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