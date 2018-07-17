Ціни вже відомі, тож готуйте свої гаманці.

Коротке відео з Гудвуду дозволяє за півтори хвилини досить детально познайомитись з новим баварським спорткупе 8 Серії.

До європейських дилерів новинка прибуде лише у листопаді. Ціни на купе 8 Серії вже відомі: у США BMW M850i ​​xDrive оцінена у 112 895 доларів. Така модель оснащується 4-літровим V8 з парою турбін, що розвиває 530 кінських сил потужності, тоді як в Німеччині базовою є версія 840d xDrive, що коштує 100 тисяч євро, а за М-версію просять 125 700 євро.

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