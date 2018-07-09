Поки що лише для ринку Сполучених Штатів.

Компанія BMW щойно оголосила офіційні ціни на нове купе 8 Series.

На відміну від німецьких дилерів марки, американські пропонують лише одну модифікацію спорт-купе – M850i ​​xDrive. У США модель оцінена у 112 895 доларів. Така модель оснащується 4-літровим V8 з парою турбін, що розвиває 530 кінських сил потужності.

Нагадаємо, на європейському ринку також доступний турбований дизельний двигун потужністю 320 к.с. У Німеччині модель 840d xDrive оцінена у 100 тисяч євро, а за М-версію просять 125 700 євро.

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