Чутки виявились правдою - Порше справді працює над Cayenne з купеподібним кузовом!

Авто-папараці сфотографували новий Cayenne з “заваленим дахом” у Штуттгарті під час тестів. Спереду – це майже той самий Кайєн, а от ззаду більше нагадує Panamera з висувним спойлером.

За попередньою інформацією, під капотом Cayenne Coupe буде V6, трилітровий або об’ємом 2,9 літрів. Також варто розраховувати і на потужніші модифікації з 4-літровим V8 турбо і топовим гіббридним агрегатом потужністю під сім сотень коней. У базовій комплектації, скоріш за все, буде 8-позиційний автомат Tiptronic S, а повний привід буде для моделі опцією.

Фото: Porsche Cayenne Coupe / Аutoevolution

Очікується, що нова модель дебютує у другій половині 2019 року, а у продажу з’явиться у 2020-му. Головними конкурентами Cayenne Coupe стануть Audi Q8, BMW X6 та Mercedes-Benz GLE Coupe.

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