За два роки сегмент розкішних і швидких позашляховиків поповнить і породистий британець.

Aston Martin оголосив, що перший позашляховик марки потрапить у виробництво наступного року на потужностях нового заводу у Уельсі.

Люксовий SUV встане на конвеєр у кінці 2019 року. Виробнича версія моделі носитиме назву Varekai – вона походить він латинського слова, що означає “будь-куди”.

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Новий автомобіль матиме кілька силових установок, включаючи V8 та V12 від Mercedes-AMG, а також гібридну систему, таку ж як у недавно представленому чотиридверному купе AMG GT. Електричні версії DBX/Varekai, про які фірма говорила ще кілька років тому, поки не підтверджені.

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