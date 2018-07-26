Новий сімейний кросовер отримав абсолютно нову зовнішність та салон.

25 липня в Національній Опері Україні пройшла перша офіційна презентація в Східній Європі нового покоління сімейного кросовера Hyundai Santa Fe.

Автомобіль став героєм справжньої вистави разом з акторами Русланою Писанкою, Олексієм Вертинським та іншими. На церемонії були присутні гості з країн Східної Європи, Середньої Азії та Кореї, які високо оцінили оригінальну ідею презентації, проведеної компанією “Хюндай Мотор Україна”.

Новий Hyundai Santa Fe створений для задоволення потреб різних сімей, незалежно від їх вподобань та звичок. Адже багато опцій в автомобілі зроблено для того, щоб у ньому було зручно подорожувати з дітьми. Наприклад, чого варта лише унікальна система нагадування про дитину на задньому сидінні! Існує також опція запобігання аварії при виході пасажира з машини, коли ззаду наближається інший транспортний засіб. Окрім того, деякими функціями авто можна керувати за допомогою смартфона дистанційно.

Безпека покращилась завдяки впровадженню у 2,5 рази більшої кількості надміцних сплавів.

Читайте також: Hyundai представив "заряджений" i30 N Line

Зовні Санта Фе четвертого покоління кардинально відрізняється від попередника. "Двоповерхові" фари (вузькі зверху, масивні квадратні знизу), "подвійні" колісні арки, капот з поздовжніми ребрами. Впізнаваності новому Hyundai надають що форма радіаторної решітки та великий логотип. В довжину він додав 70 мм (тепер - 4770 мм), а за колісною базою - 65 мм (до 2765 мм).

В салоні стало набагато більше вільного місця для ніг, голови та на рівні плечей. Об’єм пасажирської частини збільшився з 3058 л до 3135 (у п’ятимісному виконанні), а загальний обсяг салону досягає 4171 л проти 4061 в минулій версії.

В Україні новий Санта Фе о можливо придбати з дизельним двигуном 2,2 л потужністю 200 к.с. та крутним моментом 440 Нм або бензиновим мотором об’ємом 2,4 л (188 к.с.). Автомобіль може буди передньо- чи повнопривідним, з 6-ступеневою механічною або 6- чи 8-ступеневою автоматичними коробками передач.

Прийом замовлень на новий Hyundai Santa Fe вже розпочався, хоча отримати автомобілі покупці зможуть в серпні 2018 року. Вартість базової версії з дизелем, повним приводом та “механікою” стартує від 999,4 тисячі гривень. Найбільш “упакована” версія з тим же дизелем та 8-ступеневою АКП коштує 1435,9 тис. гривень.

Нагадаємо, що Hyundai Tucson серйозно оновився.