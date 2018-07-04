Офіційний імпортер назвав точну дату презентації на вітчизняному ринку.

25 липня 2018 року в Києві в Національній Опері України пройде всеукраїнська презентація Hyundai Santa Fe нового покоління. Абсолютно нова модель четвертого покоління була представлена в березні 2018 року на Женевському автосалоні.

Новий повнорозмірний кросовер несе у собі риси нової хвилі фірмового дизайну бренду завдяки масивній радіаторній решітці та двоярусній головній оптиці.

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В Україні кросовер буде продаватися з дизельним двигуном 2.2 CRDi потужністю 200 к.с. та обертальним моментом у 440 Нм. Модель може бути як передньо-так і повноприводною, з механічною 6-ступеневою чи автоматичною 8-ступеневою коробкою передач.

Економічний двигун споживає від 5,1 до 7,3 л пального на 100 км, максимальна швидкість становить 203 км/год. Ціна стане відома після презентації.

Новий Hyundai Santa Fe позиціонується як сімейне авто, яке піклується про кожного члена родини.

Нагадаємо, що в Україні стартували продажі Hyundai i30 Fastback