Після запуску першого в історії Hyundai серійного спортивного автомобіля - i30 N - компанія Hyundai Motor виводить на європейський ринок цілу лінійку моделей, розроблених спеціальним підрозділом бренду - "N".

Першою моделлю з серії N Line став хетчбек i30, який надійде до продажу в країнах Європи влітку 2018 року. Основні зміни в моделі i30 N Line, що стосуються деталей екстер'єру та інтер'єру, були запозичені у “зарядженого” хетчбека i30 N.

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У новинки - модернізовані передній і задній бампери, в яких з'явився сріблястий молдинг на нижній частині, 18-дюймові колісні диски особливого дизайну з шинами PS4 Michelin Performance. Ще один акцент - здвоєна вихлопна труба, а на передніх крилах - бейджи “N Line”.

У салоні автомобіля встановлені крісла зі збільшеною бічною і поперековою підтримкою з оббивкою із замші та логотипами “N Line”. Кермо моделі оброблено високоякісною перфорованою шкірою, бейджи “N Line” з'явилися на нижній спиці рульового колеса і важелі перемикання коробки передач. Довершують стилістику комплектації N Line металеві накладки на педалі.

Інженери внесли зміни в конструкцію підвіски і перепрограмували двигуни, які будуть доступні для i30 N Line (бензиновий 1.4 T-GDi та дизельний 1.6 СRDi), покращивши їх показники. Автомобіль комплектується новими посиленими передніми гальмівними дисками діаметром 16 дюймів (на стандартному i30 встановлені 15-дюймові передні гальмівні диски).