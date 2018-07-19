На відміну від попередників свіжий хот-хетч має п'ятидверний кузов.

Компанія Renault представила Megane RS Trophy нового покоління. Французький хот-хетч отримав турбований двигун потужністю 300 “коней”. У розробці моделі брав участь відомий гонщик Ніко Хюлькенберг.

Megane RS Trophy збудований на спортивному шасі Cup, компоненти котрого частково запозичені у трекових болідів. Як і у випадку зі звичайним RS, версія Trophy має повнокероване шасі (4Control), амортизатори з гідравлічними відбійниками, жорсткіші на 30% пружини, стабілізатори поперечної стійкості (на 10%) та амортизатори (на 25%), порівняно з Megane RS. Довершує набір “вогню” диференціал підвищеного тертя Torsen.

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Фото: Renault Megane RS Trophy / Renault

Силова установка моделі складається з 1,8-літрового бензинового двигуна продуктивністю у 300 к.с. та 420 номів для версії з роботизованою коробкою передач і 400 номів при виборі “механіки”. Турбокомпресор хетчбека має легкі і міцні керамічні підшипники, як у болідах Формули 1. А вихлопна система надає можливість регулювання опору потоку, гучності і тональності вихлопу, тож RS можна змусити “співати” на будь-який лад.

Виробник повідомляє, що Megane RS Trophy на “механіці” спроможен прискорюватись до сотні за 5,7 секунди. Роботизована трансмісія забезпечує розгін за 5,9 с. Максимальна швидкість нового спорткару сягає 260 км/год. Витрата пального у комбінованому циклі становить 8,1 л/100 км.

Найпотужніший Меган отримав досить розкішний для свого класу салон, ледь не повністю вкритий алькантарою. На треку пілоту RS Trophy стане у нагоді можливість зміни режиму руху з системою Multi-Sense і телеметрія R.S. Monitor.

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