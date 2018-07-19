Нові компоненти підвіски, агресивніший обвіс кузову і покращена динаміка – саме цього ми й чекали!

Компанія Nissan повідомила про вихід електрокара Leaf у версії Nismo. Модель буде доступна спочатку лише у Японії.

Гарячий Nismo Nissan Leaf оснащений тим же 150-сильним двигуном і батареєю ємністю 40 кВт*г, що й звичайна модель, однак має інакші налаштування, завдяки чому покращилась його динаміка.

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Фото: 2019 Nissan Leaf Nismo / Nissan

У свою чергу переналаштована підвіска забезпечила більш “гостру” керованість. Технічні модифікації також зачепили гальмівну систему.

Зовні Leaf від Nismo можна упізнати за особливим обвісом – новим бамперам та порогам, а також особливим кольорам кузову. На домашньому ринку модель буде доступна для замовлення з 31 липня. Коли гарячі Ліф побачать береги Європи – компанія не повідомила.

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