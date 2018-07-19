Кросоверу виділили усього один двигун.

Японці презентували європейську версію оновленого кросовера Honda CR-V 2019 модельного року. Двигун усього один – 1.5 VTEC Turbo.

Пізніше до безнинової версії доєднається гібридна, а від дизельних модифікацій японці вирішили відмовитись. Півторалітровий турбований VTEC працює у парі з механічною трансмісією, адресуючи 170 к.с. і 220 Нм на передню вісь автомобіля.

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Європейським покупцям запропоновано також повнопривіднй CR-V. Віддача того ж 1.5 у цьому випадку складає 190 к.с. і 243 Нм, а за перемикання передач відповідає варіатор CVT.

В Україні наразі доступний Honda CR-V з атмосферними бензиновими двигунами обсягом 2 та 2,4 літри. Оновлена версія кросовера очікується у наших дилерів у другій половині року.

Фото: 2019 Honda CR-V / Honda

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