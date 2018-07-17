Оновлена Акура отримала кілька незначних оновлень, які дещо покращили її зовнішній вигляд.

Стали відомі оновлення для Acura MDX 2019 модельного року.

Головні відмінності - трохи змінена решітка радіатора, інша окантовка фар. Система активних амортизаторів, яка раніше була доступна лише на гібридній версії, тепер може буде використана і на звичайних бензинових модифікаціях.

Ще одна новина – Акура MDX, як і кросовер меншого класу RDX, тепер матимуть пакет оздоблення A-Spec. Це лише зовнішній пакет, який не впливає на технічні характеристики. Віт стандартних модифікацій модель A-Spec відрізняється 20-дюймовими дисками, темними вставками та алькантарою в салоні.

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Серед технічних нововведень – перепрошивка 9-ступеневої автоматичної коробки передач та більш комфортна робота системи старт-стоп.

З’явились нові кольори – чорний перламутр, бронзовий, червоний та ексклюзивний «Синя перлина». Вартість Acura MDX 2019 на ринку США становить від 45 295 доларів за базову версію до 55 795 доларів за специфікацію а A-Spec.

Нагадаємо, що бренд Acura покинув український ринок. Зараз на місці одного з автосалонів бренду в столиці відкрився автоцентр китайської преміум-марки авто.