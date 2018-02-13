Добре, що це не Acura! Хоча багато покупців із Піднебесної можуть не погодитись, адже там вже давно продається клон MDX у кузові SUV

У новому пікапі від китайської компанії Jinbei неважко упізнати Acura MDX третього покоління. Враховуючи ціну у скромних $12 тисяч пікапу можна вже зараз пророкувати успіх.

Китайський виробник автомобілів Jinbei входить до складу більш відомого концерну Brilliance. Раніше, у 2016 році під маркою Jinbei на внутрішньому ринку з’явився кросовер Diazi – також дуже подібний до Acura MDX зовні. Певно автомобіль користувався достатнім успіхом, аби виробник продовжив створювати акуроподібні машини.

Про дану модель пікапу маємо небагато інформації. Відомо, що нове творіння Jinbei будуть пропонувати лише у чотиридверному виконанні. За габаритами він буде більшим за кросовер – 4745 мм в довжину при колісній базі у 2725 мм. Швидше за все, пікап Jinbei отримає 1,5-літровий бензиновий турбований двигун потужністю 154 л. с. та 6-ступінчату механічну трансмісію. Привід буде виключно переднім.

Звичайно, усередині автомобіля не обійшлося без гігантського монітору мультимедійної системи – зараз у китайських виробників це тренд. Вартість автомобіля від Jinbei на місцевому ринку становитиме близько $ 12 тисяч.

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