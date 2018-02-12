Найпродуктивнішу на сьогодні версію хетчбека Zoe R90 замінить варіант з більш потужним електромотором. Презентація моделі запланована на Женевському автосалоні.

Хетчбек Renault Zoe з'явився у продажі в 2012 році. Минулого року Zoe став найпопулярнішим серед усіх електромобілів за результатами продажів з показником у більш ніж 31 тисячу одиниць. Нинішнє покоління моделі випускається з 2017 року але у компанії вирішили, що вже час провести невеличке технічне оновлення.

За данними видання Autocar, на автосалоні у Женеві виробник представить дещо спритнішу версію Zoe. Місткість батареї залишиться тою ж, що і в нинішього автомобіля – 41 кВт/год. Наразі модель представлена у двох комплектаціях: R75 оснащується 77-сильним електродвигуном, тоді як Q90 – індекс для двигуна на 88 к.с., а R90 має продуктивність у 92 к.с.

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Ключова різниця між двома версіями з цифрою 90 – штатний зарядний пристрій. На R90 він здатний направляти в батарею потужність до 22 кВт, а на Q90 – до 43 кВт. Відповідно, варіація з буквою Q заряджається набагато швидше. Щоправда, електромотор Q90 менш ефективний з точки зору динаміки і має менший запас ходу – 370 км. Запас ходу Zoe R90 складає 403 км. У будь-якій комплектації Zoe розвиває максимальну швидкість у 135 км/год.

Оновлення ж торкнеться топової версії електричного хетчбека – тепер замість 92-сильного мотора R90 на хетчбек Zoe з'явиться двигун R110. Його фактична віддача складатиме 108 к.с. Ймовірніше за все, мова йде не про зміну програмних налаштувань, а саме про доробки у конструкції. Наскільки покращиться динаміка автомобіля, та чи зросте запас ходу на одній зарядці – наразі невідомо.

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