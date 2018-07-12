Поблизу аеропорту "Бориспіль" розпочав роботу перший офіційний дилер китайської преміум-марки автомобілів Haval.

Перший автоцентр бренду Haval (читається як Хевел) відкрився 11 липня біля міжнародного аеропорту "Бориспіль" поблизу Києва. Поряд з концептуальними автоцентрами Porsche, Jaguar-Land Rover, Volvo та майбутнім Bentley.

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Китайський автобренд, який виробляє позашляховики преміум-класу, розвиватиме в Україні підрозділ корпорації "Богдан" - компанія "Богдан Індустрія". До кінця року компанія планує відкрити подібні автоцентри у всіх містах-мільйонниках.

За словами генерального директора "Богдан-Індустрії" Бориса Ткаленка, "мета марки Haval – ввійти у ТОП-10 брендів в Україні за продажами у найближчі п`ять років. Для цього у марки є новий та сучасний модельний ряд, привабливі ціни та традиційний для китайських брендів високий рівень комплектації".

На сьогодні модельний ряд Haval представлений двома моделями. Haval H2 – компактний кросовер довжиною 4335 та колісною базою у 2560 мм. Автомобіль оснащується 1,5-літровим турбованим бензиновим двигуном з розподіленим впорскуванням потужністю 143 к.с. та крутним моментом у 202 НМ. Автомобіль може бути як передньо-, так і повнопривідним, мати 6-ступеневу механічну чи автоматичну коробку передач. В Україні Haval Н2 пропонується в трьох комплектаціях вартістю від 432 до 518,4 тисячі гривень. Головні конкуренти – Renault Duster, Suzuki Vitara та SX4, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai.

Повнорозмірний позашляховик Haval H9 журналісти вже встигли охрестити "вбивцею Прадо". Справді, окрім схожої зовнішності та розмірів (габарити 4856/1926/1900 мм, база 2800 мм) з Toyota Land Cruiser Prado, цей 7-місний позашляховик забезпечує схожий рівень комфорту. Якісні шкіряні сидіння, великий екран мультимедіа, стильне оформлення салону, інноваційний важіль перемикання КП, панорамний люк на весь дах, величезний простір для пасажирів другого ряду, безліч електрорегулювань, м`яка комфортна підвіска справді натякають на аналогічні переваги, що і легендарний "Прадо". Haval H9 має в своєму арсеналі бензиновий чи дизельний 2,0-літрові двигуни потужністю 245 чи 190 к.с. відповідно, автоматичну 8-ступеневу коробку передач ZF 8HP та повний привід, що підключається. Вартість моделі – від 969,3 до 1 101,6 тисяч гривень.

Борис Ткаленко повідомив "Авто24", що вже у вересні в Україні буде доступна абсолютно нова модель Haval H6, яка за рівнем технологічності може посперечатись з найсучаснішими європейськими конкурентами.

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За словами представників Haval в Україні, виробник, відомий за брендом Great Wall, позиціонує марку Haval в преміум-сегменті. Причому це стосується не ціни, а використання передових технологій. Це оцинковка більшості панелей кузова, використання найкращих на ринку комплектуючих. І справді, під капотом – сучасні турбовані двигуни, коробки передач ZF, комплектуючі Bosch, акумулятори Varta, шини Kumho тощо. Якість збірки та матеріалів – на рівні японських та китайських конкурентів, жодного неприємного запаху в салоні, сучасні системи безпеки та мультимедіа.