BMW та VW уже підписали угоди із китайською CATL, яка будуватиме завод батарей для електрокарів в Тюрінгії.

Плани китайської компанії із створення китайської фабрики батарейних акумуляторів в Німеччині мають послужити закликом для пробудження національної автопромисловості, а нестача власних виробничих потужностей ризикує залишити її залежною в епоху електричної мобільності. Про це повідомляє Reuters.

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Китайський завод Contemporary Ampex Technology Ltd (CATL) буде збудовано у німецькому Тюрінгії. Компанія BMW уже підписала контракт із CATL на суму більше 1 млрд євро. Так само концерн VW та південнокорейські Samsung та LG обрали CATL як постачальника акумуляторів на суму більше 20 млрд євро.

Ілон Маск також повідомив про будівництво другого завод Tesla Gigafactory в Європі, поблизу франко-німецького кордону.

Німецькі автовиробники виступали за перехід на більш екологічні види пального після скандалу «Дизельейт», який розгорівся навколо автоконцерну VW.

Крім того експерти пов’язують нинішню ситуацію із виробництвом батарейних акумуляторів для електрокарів із напівпровідниковим виробництвом. Наразі Європа сильно поступається у виробництві напівпровідників конкурентом із Азії.