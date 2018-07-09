Для живлення цілого стадіону використовуються 148 акумуляторних батарей від старих Leaf.

Одне з найбільших питань, пов'язаних з електрокарами сьогодні – проблема відпрацьованих батарей. Компанія Nissan не лише знайшла відповідь на це питання, а й вперше застосувала його на практиці.

Nissan та кілька партнерів обладнали центр енергозабезпечення стадіону Johan Cruijff Arena в Амстердамі зі 148 використаних акумуляторів від Nissan Leaf. Більше того, 3-мегаваттна енергосистема може живити не лише стадіон, а й кілька тисяч прилеглих приватних будинків, у разі відключення електроенергії у районі. Амстердамський стадіон є домашньою ареною футбольної команди Ajax AFC.

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Фото: Johan Cruijff Arena / Nissan

“Завдяки цій системі накопичення енергії, стадіон зможе використовувати свою енергію продуктивніше, навіть продавати енергію у загальнодержавну мережу”, – говорить Генк ван Раан, директор інновацій “Йохан Крейфф Арена”.

“Завдяки стадіону Johan Cruijff Arena ми можемо сьогодні продемонструвати, що переосмислення життєвого циклу батарей електрокарів Nissan може зробити свій внесок у підвищення ефективності та стабільності всієї енергетичної системи”, – заявив Франсіско Карранса, керуючий директор компанії Nissan Energy.

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