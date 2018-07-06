Рішення проблеми вже можна купити за 99 євро.

Так, виглядають інноваційні окуляри Seetroen досить дивно і навіть комічно, та для захисту від нудоти у дорозі дехто ладен хоч шапочку з фольги вдягнути.

Тепер не потрібно ковтати пігулки чи користуватись “перевіреним методом” вашої бабці. Одягаєш окуляри Seetroen усього на 10-12 хвилин і можна спокійно читати в дорозі чи й просто їхати, забувши про морську хворобу.

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Окуляри розраховані на дорослих і дітей від 10 років, вони годяться для використання в автомобілі, літаку, поїзді та інших видах транспорту. Лінзи у Seetroen відсутні, тож їх можна використовувати одночасно зі звичайними окулярами чи контактними лінзами.

За цим посиланням можна замовити окуляри Seetroen.

Зняття симптомів морської хвороби досягається за рахунок застосування технології Boarding Ring: всередині оправи знаходиться кольорова рідина, за допомогою якої окуляри відтворюють лінію горизонту і усувають конфлікт сигналів, що надходять у мозок від різних органів чуттів. За короткий час окуляри допомагають мозку синхронізувати сигнали, що надходять від вестибулярного апарату, з нерухомим предметом, на якому сфокусований погляд пасажира і нейтралізують дизбаланс. Після зникнення симптомів заколисування окуляри можна зняти і насолоджуватися поїздкою. Клінічні експерименти показали ефективність застосування окулярів у 95% випадків.

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