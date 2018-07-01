Цього літа концерн представить мікроавтобус з усіма зручностями, на базі комерційної платформи Crafter.

Минулого року комерційний підрозділ VW представив концепт California XXL на основі мікроавтобусу Crafter. А вже наприкінці серпня німці обіцяють представити його серійний зразок на виставці у Дюсельдорфі.

Мінівен обладнають усим необхідним для життя у дорозі: кухнею з холодильником і мікрохвильовкою, спальним місцем з великим ліжком, телевізором, кондиціонером, вбиральнею з душем. Так само, як Transporter T6 California, старша модель “кемпера” – Crafter отримає двотоновий кузов.

Якщо нова модель переймає риси концепту California XXL, мінівен також може отримати поворотні передні та задні сидіння, що обертаються на 180 градусів.

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