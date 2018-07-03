В офіційному відео дизайнери показують малюнки-скетчі кросовера VW T-Cross, який буде представлено восени 2018 року.

Компактний кросовер Volkswagen T-Cross, який буде збудований на базі Polo, з’явиться на публіці на восени 2018 року. Задню частину моделі та інші малюнки новинки концерн оприлюднив на тізерному відео.

На скетчах видно, що модель матиме багато спільного з концептом T-Cross Breeze, який був показаний ще у 2016 році в Женеві.

Відомо, що Volkswagen T-Cross буде базуватися на тій же платформі MQB A0, що й SEAT Arona. Він матиме довжину 4107 мм. Однак в салоні тісно не буде, а спинка заднього сидіння буде розсувною.

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VW обіцяє, що зробить T-Cross одним з найбезпечніших кросоверів у своєму класі завдяки таким технологіям безпеки, як Front Assist та Lane Assist.

Швидше за все, двигуни в кросовері будуть використані ті ж, що і у нового Polo Arona. Також дуже можливо, що авто матиме лише передній привід, хоча виробник обіцяє нам “справжній SUV”, а такий без повного приводу уявити важко.

Нагадаємо, що в Україні будуть виробляти компоненти для Volkswagen.