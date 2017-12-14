У когорті хот-хетчів прибуло. Один з найпопулярніших, але аж ніяк не найдешевший Polo GTI вже доступний для замовлення в Німеччині.

Під капотом новинки встановлений 2.0-літровий двигун з турбонаддувом, отриманий від попереднього покоління Golf GTI. Його потужність 200 к.с. момент сили – 320Nm. Працює він в парі зі шестиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Розгін до першої сотні займає 6.7 секунд, а максимальна швидкість – 237 км/г.

Мотор від Golf GTI володіє пристойним обертовим моментом

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В якості опції можна замовити 18-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні фари, регульовану спортивну підвіску, панорамний зсувний люк, 300-ватну звукову систему, електронний щиток приладів і безліч інших позицій.

Ергономіка водійського місця завжди була сильною стороною VW

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Стартова ціна в Німеччині – 23 950 євро (28 159 доларів США), вона робить новинку всього на 600 євро (705 доларів) дорожче свого головного конкурента – Renault Clio RS.