В Україні триває робота зі створення кластера з виробництва автомобільних компонентів та автомобілів. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

"Ми дуже задоволені роботою з німецькими виробниками автозапчастин і різноманітними іншими компаніями стосовно створення автомобільного кластера з центром у Львові", - зазначив Нефьодов під час візиту до Брюсселя.

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Нагадаємо, в Україні працюють виробничі потужності німецьких компаній Leoni, Elektrokontakt та Bader. Перші дві випускають електричне обладнання для автомобілів, третя - чохли на сидіння. Крім того, за словами Нефьодова, ведуться переговори з компанією Volkswagen щодо можливості відкриття збирального виробництва в Україні.

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Відповідаючи на запитання DW щодо інвестицій в Україну, заступник міністра зауважив: "Звичайно, ми не задоволені абсолютним рівнем (інвестицій - Ред.) і ми маємо робити значно більше, але позитивна динаміка точно вражає. Минулого року обсяг капітальних інвестицій в країні зріс більше ніж на 22 відсотки".