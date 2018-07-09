Китайські інвестори шукають нові можливості для вкладання коштів. Розглядають варіант кредитування цілого регіону.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко зустрівся з представниками підприємства «Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd» з Китайської Народної Республіки. Вони обговорили питання сумісного створення електробусів.

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Під час зустрічі підприємці з Китаю розповіли, що вони відвідали КП «ЧТУ» та оглянули загальний стан підприємства, тролейбусів та стан мереж. Після чого відправилися на зустріч з керівництвом ПрАТ «Чернігівський автозавод» (ЧАЗ), аби оглянути потенціал підприємства на предмет створення об’єднаної виробничої бази по виготовленню електробусів. Представники «Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd» засвідчили, що подібний успішний досвід у них є з Республікою Білорусь.

Хуа Лі, представник компанії, сказав, що під час оглядин вони побачили, що в Чернігові є великий потенціал та всі необхідні умови для створення нової бази для виготовлення електробусів. Протягом короткого часу відбудеться стадія переговорів з ЧАЗ і потім буде прийняте кінцеве рішення – щодо спільного виробництва.

“Ми приїхали не з метою продати вам електробуси, а хочемо впроваджувати наші технології спільно з місцевим виробником. Створити виробничу базу, як зробили ми в Білорусі”, – сказав він.

Владислав Атрошенко сказав представникам китайської компанії, що міська влада завжди зацікавлена в створені будь-якого виробництва в місті: “Це і додаткові робочі місця, додаткові податки, і розвиток міста. Ті напрямки підтримки, які ви будете просити в нас як в міської влади, я готовий надавати в міру своїх повноважень”, – сказав він.

Обговорюючи плани закупівлі нових тролейбусів Владислав Атрошенко розповів, що новий громадський транспорт місто планує придбати за кредитні кошти, надані ЄІБ на вигідних умовах. А також підкреслив, що для міста було б ще вигідніше залучити кредитування від Китаю ніж ЄІБ: “Чому нам було би вигіднішим китайське кредитування ніж ЄІБ? Були б скорочені терміни розгляду заявки на кредитування і ми могли прокредитувати не тільки електробуси, а й інфраструктуру. Адже нам потрібно встановити зарядні станції і більш за все, що потужність електростанцій буде вимагати й заміни силових мереж (дротів) та підстанцій. Це все можна було б об’єднати в єдиний проект і Чернігів був би пілотним містом. Ми готові сьогодні купувати орієнтовно 60 тролейбусів. Окрім цього ще додатково купити електробуси на 30 пасажирських місць”, – сказав міський голова.

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Розвиваючи тему кредитування від Китайської сторони, Владислав Атрошенко зазначив, що міста України зараз можуть виступати надійними позичальником коштів:

“Мені відомі випадки коли китайські виробники для посилення позиції китайської продукції на колишньому радянському ринку та європейському ринку підкріпляють своїх виробників можливостями кредитування покупця. Я вважаю цю позицію дуже мудрою, адже сьогодні міста – це надійні позичальники”, – сказав він.