Міністерство інфраструктури України в рамках транспортної стратегії планує здійснити до 2030 року речі, які зараз видаються фантастичними.

На думку міністра інфраструктури Володимира Омеляна, через дванадцять років в Україні буде 50 аеропортів, через нашу країну будуть пролягати транспортні артерії та навіть Hyperloop. Близько 50% автомобілів будуть електричними, а весь громадський транспорт буде працювати виключно на електротязі.

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Втім, реально за останні півтора року, зі слів колег пана Омеляна, Україна має 3 тисячі кілометрів відремонтованих доріг. В той час як мережа автомобільних доріг загального користування складається з 172,4 тис. км. Отже, якщо темпи роботи Міністерства інфраструктури будуть стабільні, відремонтувати усі дороги можна буде менше ніж за 50 років.

Але зараз реальні темпи відновлення доріг відходять на другий план. "В наших планах повністю відмовитися від сучасних українських маршруток. Стратегія передбачає перехід до комфортабельних неолайнерів", - каже пан Омелян.

Жодна пошукова система в мережі Інтернет не знає що таке “неолайнер”. Але можна здогадатись, що це мають бути великі автобуси.

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Також пан Омелян вірить, що інвестиційний клімат в Україні буде настільки привабливий, що знайдуться інвестори, які погодяться відкрити тут цілих два заводи по виробництву електромобілів.