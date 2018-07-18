Перед нами модель, призначена для китайського ринку.

Популярний корейський кросовер Hyundai Tucson 2019 модельного року для Європи та США був показаний ще навесні, а от у Піднебесній до цього часу продавалась попередня версія паркетника. Та до кінця року китайці отримають новий Тусон і виглядатиме він досить радикально.

До цього часу моделі для США, Європи та Сходу відрізнялись лише незначними деталями, такими як колір сигналів повороту. Однак оновлений Tucson для Китаю виявився чимось вельми особливим. Якщо збоку – це звичайний Тусон, то оформлення передньої частини лише віддалено нагадує про дизайн сучасних моделей Hyundai. Глибоко посаджені протитуманні ліхтарі, випираючий “гриль” з хромованою окантовкою – певно, маркетологи врахували смаки місцевих покупців і зробили це спеціально для них.

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Фото: Hyundai Tucson 2019 модельного року для Китаю / auto.tom.com

У задній частині кросовера також відчувається вплив місцевих стандартів (краси у тому числі) – стрічка, що з’єднує задні ліхтарі здається неохайно приліпленою до дверцят багажника.

Що ж до технічного оснащення моделі, то китайському ринку запропонований той самий бензиновий турбо-агрегат, що був у попередньої версії: 1.6 T-GDi потужністю 177 к.с., котрий працює у парі з 7-ступінчатим “роботом”.

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