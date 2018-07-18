Тюнінг може надати автомобілю свіжого вигляду і повернути йому втрачену любов власника.

Спеціалісти японського тюнінг-ательє Wald International підготували свіжий пакет стайлінгу для останньої моделі Тoyota Land Cruiser 200.

Програма модифікації кузова передбачає два варіанти: Sports Line URJ202 – базовий пакет, що включає модернізовані бампери зі сплітерами, спойлер на дверцятах багажника, світлодіодні ходові вогні і LED-стопи, тоді як пакет Sports Line URJ202W додає до цього списку комплект розширення кузову і світлодіодні фари.

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Фото: Wald Тoyota Land Cruiser 200 Sports Line / Wald International

Окрім того, для обох варіантів доступні також 22-дюймові колісні диски власного дизайну Wald, а тим, хто замовить версію з широким кузовом, запропонують ще й інший комплект дисків – на 24 дюйми. Також тюнінг-пакет URJ202W передбачає встановлення 8-поршневих супортів з гальмівними дисками 405×34, армованих гальмівних шлангів з наконечниками з нержавійки і випускну систему з нержавіючої сталі зі здвоєними патрубками.

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